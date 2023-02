Filmmaker Johan Heldenbergh komt met opvallende uitspraak over ex-Buffalo: "Met hem erbij wereldkampioen, zeker van!"

Johan Heldenbergh is niet enkel acteur en filmmaker, maar ook voetballiefhebber. Hij kwam maandag met een opvallende uitspraak.

Johan Heldenbergh - de man achter onder meer Schellebelle 1919 en ook als acteur schitterend in The Broken Circle Breakdown - is grote fan van KAA Gent.

In Stropcast heeft hij zich nu positief uitgelaten over Thomas Foket, die afgelopen zondag de aftrap kwam geven van Gent - OH Leuven.

Wereldkampioen

"Ik ben er zeker van dat als Thomas mee was gegaan naar Rusland, dan werden we wereldkampioen. Als je ziet wat Martinez toen allemaal moest doen tegen Frankrijk om Meunier te vervangen."

"Ik heb het al vaak gezegd in groepen en velen zeggen van niet, maar ik ben daar zeker van. Hij zou het goed gedaan hebben en dan had Martinez niet al die tactische plannetjes moeten uitdokteren hebben."