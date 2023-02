Nederlandse analist en voormalig wereldvedette voorspelt wel heel verrassende winnaar van de Champions League

Ruud Gullit heeft zijn vooruitblik gegeven over de rest van het Champions League-seizoen en voor hem is er één club die er bovenuitsteekt en die volgens hem de trofee met de grote oren omhoog zal mogen steken.

Gullit won die in 1989 en 1990 met AC Milan en ziet momenteel geen betere ploeg dan... Napoli. "Ik heb altijd gezegd dat Napoli favoriet is om de Champions League te winnen, en ik ben niet van gedachten veranderd."

"Ze spelen een soort voetbal dat iedereen graag ziet. Snel en verticaal. De Engelse clubs zijn sterk, Bayern München en Real Madrid ook, maar Napoli is echt wat anders vergeleken met de rest", klinkt het in La Gazzetta dello Sport.

Napoli was ooit al een voetbalgrootheid toen ene Diego Marodona er voetbalde. "Die ploeg was volledig van hem afhankelijk, terwijl dit een compleet, vermakelijk elftal is. Ze kunnen kampioen worden en ver komen in Europa."