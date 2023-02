Zweet rendeert: revelatie JPL legt uit hoe trainer hen klaarstoomt voor topprestaties

Het was dat het in een topmatch gebeurde dat er in België nu zoveel aandacht is voor de prestatie van Cercle Brugge. Maar eigenlijk brengen ze elke week hetzelfde sinds Miron Muslic er trainer is geworden.

Bij de bestuurstop van Cercle Brugge zijn ze heel blij met het werk dat Muslic aflevert. Hij voegde een extra dimensie toe aan het spel dat Dominik Thalhammer introduceerde. We weten dat technisch directeur Carlos Avina het heel belangrijk vindt dat zijn ploeg fysiek de beste is. En dat zijn ze ook... Muslic laat zijn spelers dan ook afzien. Zolang je daar de resultaten van kunt tonen, heb je de spelers ook mee. En Cercle staat achtste, op een play-off-spot. Cercle staat intussen niet alleen in België, maar ook in Europa in de top van de fysieke parameters. "We doen inderdaad heel wat meters op een gemiddelde trainingssessie. Vooral vormen op kleine ruimtes, maar met veel intensiteit", klinkt het bij Thibo Somers in Extra Time. "In de WK-onderbreking hebben we bijvoorbeeld slechts 1 week "rust" gekregen. Natuurlijk moesten we dan ook wel om de twee dagen gaan lopen. Gelukkig hebben we ook een goede medische staf."