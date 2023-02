208,2 miljoen euro en 116% inflatie: de levende bewijzen dat transferwaardes de pan uitswingen

Cijfers worden steeds belangrijker in het voetbal, sommige coaches beroepen zich zelfs enkel en alleen op de data om goede van slechte spelers te onderscheiden. Maar ook rondom het voetbal kan je met cijfers alles bewijzen. We doen wekelijks een poging rond een specifiek getal.

Deze week kijken we even naar de waardes van spelers in de wereld. De man met de hoogste transferwaarde op dit moment is Jude Bellingham van Borussia Dortmund, met volgens het CIES een waarde van 208.2 miljoen euro.

Phil Foden (200.5), Kylian Mbappé (190.7), Vinicius (190.5) en Erling Haaland (174.9) volgen in de top-5 volgens transferwaarde.

KDB & Courtois

Van de niet-teams uit de G5 is Benfica de best gerangschikte ploeg, maar het leeuwendeel van de spelers komt toch gewoon uit de vijf grootste competities.

In de top-100 staan ook twee Belgen, broederlijk naast elkaar op de plaatsen 84 en 85. Courtois heeft een marktwaarde van 54.1 miljoen euro, Kevin De Bruyne heeft er eentje van 53.9 miljoen euro.

Inflatie

De marktwaardes van spelers swingt de laatste jaren dus meer dan de pan uit. En dat heeft het CIES zelf ook weten te berekenen.

Een speler die tien seizoenen geleden 1 miljoen euro waard was, is er nu 2.16 miljoen euro waard. Een inflatie van 116% dus.