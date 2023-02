Dit is hoeveel het zou kosten om ook in 1B met VAR te werken

Bij veel ploegen in de Challenger Pro League is het een frustratie: in hun reeks wordt er niet gewerkt met VAR. Ook niet voor de play-offs. Een economische beslissing, want het kost te veel.

Een VAR kost ongeveer 5.000 euro per match, plus nog eens 500 euro voor de buitenspellijn, schrijft Het Nieuwsblad. Aan 1A kost dat dus zo'n 1,68 miljoen euro per jaar, enkel voor de reguliere competitie. Met de play-offs erbij tikken ze af op 1,8 miljoen. Voor 1B zou dat dan betekenen dat het 1,2 miljoen zou kosten om een VAR in de reguliere competitie en de play-offs aanwezig te hebben. Enkel voor de play-offs zou het 330.000 euro kosten. Volgend seizoen zijn er geen play-offs meer in de Challenger Pro League en dus zal er waarschijnlijk ook dan geen VAR zijn. Er wordt wel overwogen om een 'VAR light' in te schakelen. Wat en hoe, dat moet nog uitgewerkt worden.