Julien De Sart viert Europees jubileum tegen Qarabag en weet ook waar hun kwaliteiten liggen

KAA Gent staat voor een moeilijke uitdaging tegen Qarabag in de Conference League.

Na de 1-0 nederlaag van vorige week ontvangt KAA Gent donderdag Qarabag uit Azerbeidzjan. Door de vele blessures zal er van wisselen niet veel sprake zijn in de ploeg van Gent.

Ook Julien De Sart kende met zijn blessure aan zijn adductoren ook een moeilijk begin van het seizoen. Hij miste daardoor de kwalificatiematchen in de Europa League en de eerste twee groepsmatchen in de Conference League.

Maar in de terugmatch tegen Qarabag heeft De Sart iets te vieren. "Het wordt voor mij de 30ste Europese wedstrijd in mijn carrière en ik ben gemotiveerd om alles te geven", zei hij op de persconferentie vooraf.

Gevaar komt van links bij Qarabag

Dat is het niet makkelijk wordt om door te stoten tegen Qarabag beseft De Sart ook. "Qarabag is een club met veel offensieve kwaliteiten. Vooral vanaf de linkerkant zijn ze echt gevaarlijk. Het is een ploeg op het niveau van de Europa League, dat hebben ze dit seizoen al bewezen. We moeten opletten, maar ik kijk er wel naar uit."