Opvallend: Cercle Brugge-verdediger richt bedrijf op die online beleggingsadvies geeft

Sommige voetballers houden zich naast het voetbal ook bezig met andere zaken. Zo ook de verdediger van Cercle, die zich nu richt op de financiële wereld.

Robbe Decostere (24) komt met opvallend nieuws. De rechtervleugelverdediger van Cercle Brugge richt namelijk een bedrijf op die online beleggingsadvies zal geven, dat maakte Decostere zelf bekend op zijn LinkedIn-pagina.

Decostere heeft een masterdiploma handelswetenschappen en richtte onlangs Cash & Compound op. "Mijn missie is om mensen financiële educatie bij te brengen om hun financiële toekomst in eigen handen te nemen", legt Decostere uit.

De bedoeling van Decostere is een community uit te bouwen waarin kennis dan kan worden gedeeld. Lidmaatschap kost 399 euro per jaar. Misschien vindt hij in de kleedkamer van Cercle al meteen enkele eerste klanten.