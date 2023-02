'Hele Europese top staat zowat in de rij voor transfer van minstens 150 miljoen euro'

Komende zomer zal het stuiven op de transfermarkt, zoveel is duidelijk. Voor één speler staan zowat alle clubs in de rij.

Jude Bellingham van Borussia Dortmund staat deze zomer voor een absolute toptransfer, zoveel is nu al duidelijk.

Zowat de hele Europese top aast op hem. Liverpool, Manchester City, Arsenal, Chelsea, PSG, Real Madrid, ... het rijtje is zowat eindeloos.

En het noopt Borussia Dortmund er ook toe om nog eens duidelijk de vraagprijs duidelijk in de hoogte te houden of halen.

Er werd eerder al gesproken over een mogelijke transferdeal van zo'n 120 miljoen euro, volgens The Athletic wordt ondertussen gesproken over 150 miljoen euro.

150 miljoen euro

Benieuwd wie dat bedrag kan en wil ophoesten. Een mogelijk opbod kan zeker verwacht worden, maar enkel de kapitaalkrachtigste clubs lijken te kunnen toeslaan.

Real Madrid lijkt volgens het medium aan te geven niet echt zo'n bedrag op tafel te kunnen/willen leggen, maar dat zou maar schijn zijn.