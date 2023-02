Pep Guardiola zorgt voor unicum tegen Leipzig: "Het was mijn beslissing"

Pep Guardiola heeft in de Champions League voor een unicum gezorgd. Achteraf had hij er een goede verklaring voor.

Tegen Leipzig starte Pep Guardiola met Ederson, Walker, Dias, Akanji, Aké, Rodri, Silva, Gündogan, Mahrez, Grealish en Haaland. Op het einde van de wedstrijd was het 1-1 en dezelfde 11 spelers stonden nog altijd op het veld. Zo was Guardiola de 1e coach in 4,5 jaar die in een Champions League-duel niet wisselde.

"Ik vond dat het team dat op het veld stond, het goed deed", verklaarde Guardiola na de wedstrijd. "Dat is mijn beslissing. Al dacht ik wel op een bepaald moment om Phil Foden in te brengen, maar uiteindelijk besloot ik om iedereen te laten staan. De verdediging stond er en op het middenveld deed Bernardo Silva het goed."