Opvallende affiche in Europa League! Union SG maakt zich opnieuw op voor ontmoetingen met oude bekende

Bij Union SG kennen ze hun volgende tegenstander in de Europa League. Dat is een oude bekende, namelijk het Union uit Duitsland.

Het is een drukke lotingdag in het Zwitserse Nyon, waar de affiches reeds uit de bus zijn gekomen voor de achtste finales van de Europa League. Met vicekampioen Union ging er één Belgische ploeg mee in de trommel. Union behoort tot het kransje groepswinnaars uit de Europa League. Samen met de acht groepswinnaars zitten ook acht teams die de tussenronde overleefden bij de laatste zestien.

Ze zullen bij Union alvast eens hebben opgekeken toen ze te weten kwamen tegen wie ze het zouden opnemen. De Brusselaars moeten immers aan de bak tegen ... Union Berlin. Die ploeg uit Duitsland met dezelfde naam dat overigens eerder in het toernooi al in de groep van Union zat.

Uitploeg aan het feest in vorige onderlinge duels

In Berlijn ging het Belgische Union in de groepsfase winnen met 0-1, na een winnende treffer van Senne Lynen. USG ontving de ploeg uit de Duitse hoofdstad later in Leuven en verloor die partij dan weer met het kleinste verschil. Union Berlin is de huidige nummer 3 uit de Bundesliga en schakelde in de tussenronde Ajax uit. Hieronder een volledig overzicht van de achtste finales:

Union Berlin - Union Saint Gilloise

Sevilla FC - Fenerbahce

Juventus - FC Freiburg

Bayer Leverkusen - Ferencváros

Sporting CP - Arsenal

Manchester United - Real Betis

AS Roma - Real Sociedad

Shakhtar Donetsk - Feyenoord