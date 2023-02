🎥 Lionel Messi, de koning van de records, heeft een ongelooflijke mijlpaal bereikt

Je hebt goede voetballers en je hebt uitzonderlijke voetballers. Lionel Messi is zo een uitzonderlijke voetballer. Hij heeft een mijlpaal bereikt die niet snel zal geëvenaard worden.

Lionel Messi heeft zondagavond clubdoelpunt nummer 700 uit zijn professionele loopbaan gemaakt. De 35-jarige aanvaller van Paris Saint-Germain tekende tegen Olympique Marseille na een half uur spelen voor zijn mijlpaal. Messi scoorde in totaal 672 keer in het shirt van Barcelona en kwam zondag op 28 voor PSG.

Dankzij het fenomenale voorbereidende werk van Kylian Mbappé was het voor Messi een koud kunstje om in de 29ste minuut binnen te tikken voor 0-2. Mbappé behield op de linkerflank het overzicht en schoof de bal strak en laag richting Messi, die klaarstond in het strafschopgebied.

PSG won de wedstrijd met 0-3 op het veld van Olympique Marseille dankzij Messi en twee doelpunten van Mbappé. Hierdoor komt PSG 8 punten los van hun Zuid-Franse achtervolger. AS Monaco volgt met 10 punten achterstand op PSG op de 3de plaats in de Ligue 1.