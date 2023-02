Drama voor Racing Genk in volle titelstrijd

Dit kan wel eens het jaar van Racing Genk worden, maar het ziet wel Tolu Arokodare voor lange tijd uitvallen.

Afgelopen weekend tegen KV Oostende moest Wouter Vrancken noodgedwongen Tolu Arokodare wisselen. De 22-jarige Nigeriaanse aanvaller gaf een verre pas en greep onmiddellijk naar zijn knie. Ondersteund door twee leden van de medische staf van Racing Genk werd hij door de spelerstunnel begeleid naar de kleedkamer.

Volgens Gazet van Antwerpen is vandaag het verdicht gevallen. Uit een MRI blijkt dat hij een scheur heeft opgelopen in zijn linkerknie. Hij zal nog in de loop van deze week worden geopereerd en zal enkele weken aan de kant staan.

Arokodare werd deze winter voor 4,5 miljoen euro getransfereerd en moest de vervanger worden voor Paul Onuachu die een transfer naar de Premier League versierde.