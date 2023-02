Fikse tegenvaller voor FC Barcelona in aanloop naar bekerduel tegen Real Madrid

Het zijn moeilijke dagen voor FC Barcelona. En de Spaanse club wordt nu nog geconfronteerd met meer slecht nieuws.

FC Barcelona werd in de Europa League uitgeschakeld door Manchester United en verloor afgelopen weekend in de competitie met 1-0 van Almeria.

De Spaanse club liet vandaag weten dat aanvaller Robert Lewandowski een tijdje aan de kant zal zitten door een blessure aan de hamstrings.

Met 25 goals in 31 wedstrijden is de Pool een belangrijke schakel bij Barça. Hij zal voorlopig donderdag niet van de partij zijn in de heenmatch van de halve finale van de beker tegen Real Madrid.