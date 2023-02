Analist verdedigt Anderlecht-speler: "Hij is het slachtoffer van zijn polyvalentie en zijn goed karakter"

Killian Sardella kreeg de afgelopen weken veel lof, maar na de match tegen Standard kreeg hij weer kritiek. Hij liet zich door Balikwisha in de wind zetten bij de eerste goal en scoorde zelf ongelukkig de gelijkmaker met een own goal. Analist Alex Teklak neemt het voor hem op.

Sardella is van opleiding een centrale verdediger en speelt tegen zijn voet op links. "Hij speelt met een oneerlijke last op zijn schouders in Anderlecht", aldus Teklak in LDH. "In zijn verloren duel met Balikwisha is zijn houding gekoppeld aan zijn motorische voorkeuren. Het is moeilijk als rechtsvoetige op de linkerkant."

Teklak, zelf ook verdediger geweest, weet waarover hij spreekt. "Voor mij is Sardella het slachtoffer van zijn veelzijdigheid en goede karakter. De coach moet hem nu steunen. Hij had de linksvoetige N'Diaye kunnen opstellen, maar hij heeft een positioneringsprobleem in een viermansdefensie. Ik begrijp dat Riemer de voorkeur geeft aan Sardella."