Rondje in de Premier League: Arsenal legt er vier in het mandje, Liverpool opnieuw op Europese koers

Arsenal FC zit in volle titelstrijd in de Premier League, terwijl Liverpool FC de huidige voetbaljaargang zo snel mogelijk wil vergeten. Al schreven beide topclubs vanavond wel drie punten bij.

Arsenal FC 4 - 0 Everton FC

The Gunners hadden vanavond geen enkele moeite om Everton FC opzij te schuiven. Arsenal FC - met Leandro Trossard in de basis - legde er vier in het mandje. De voorsprong op Manchester City is op die manier opnieuw vijf punten.

Liverpool FC 2 - 0 Wolverhampton Wanderers

Liverpool FC had het allesbehalve gemakkelijk tegen The Wolves. Het duurde tot diep in de tweede helft vooraleer Virgil Van Dijk en Mo Salah voor de overwinning zorgden. The Reds naderen tot op twee punten van de Europese plaatsen.