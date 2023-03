Pro League en Referee Department mogen geen vijanden van elkaar worden

Twee instanties die hand in hand zouden moeten samenwerken: voetbalclubs en scheidsrechters. De één kan niet zonder de ander. Zonder refs geen voetbalmatchen. Maar sinds de invoering van de VAR is de kloof tussen beide steeds groter geworden. Hoe kan die geslecht worden?

Er ligt nu een voorstel vanuit de Pro League op tafel om de communicatie tussen scheidsrechters en VAR openbaar te maken. In de NBA gebeurt dat. Daar mogen ploegen ook één wedstrijdfase per wedstrijd 'challengen'. Dat betekent dat ze het mogen laten herbekijken. Als ze ongelijk hebben, zijn ze die 'challenge' wel kwijt. In de NFL (American Football) krijgen ze die zelfs terug als ze 'overruled' worden.

Maar of het opportuun is om alle communicatie tijdens een match op tafel te gooien... We twijfelen. Net als ik weet u ook wel dat veel voetbalfans er hun eigen draai aan zullen geven en dat er waarschijnlijk nog meer commotie zal komen. Duidelijke communicatie bij discutabele fases... da's een andere zaak. Fans weten al lang niet meer hoe de wirwar van regels in elkaar zit.

Al jaren ijveren zowat alle journalisten bij het Referee Department dat een ref na een match ook uitleg zou moeten komen geven als er iets gebeurd is dat nadere toelichting vereist. "Maar na een match, met alle adrenaline nog in het lichaam, is dat niet het beste moment", krijgen we ook al jaren als antwoord.

Uitleg vereist

Probleem is: die uitleg komt er nooit. We krijgen op maandag of dinsdag wel een filmpje van Frank De Bleeckere, maar dat is gewoon een opsomming van de feiten. "Het Referee Department verwacht een 'on field review' en een rode kaart." En daarmee is de kous af. No shit Sherlock?

Waarom die kaart niet gegeven is, daar heeft iedereen het raden naar. Die communicatielijn moet beter, want het Referee Department is toch een even belangrijke speler in het spelletje als de clubs. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Eén kanttekening daarbij: de Pro League zou zijn clubs ook wel wat in het gareel mogen houden. Nu wordt na elke match wel één of andere beslissing in twijfel getrokken. Het zet ook druk op de scheidsrechters. Twijfelen is menselijk... De twee partijen mogen geen vijanden van elkaar worden. Ze moeten samenwerken.

Morgen - het Referee Department organiseert een rondetafelgesprek - hopen we meer uitleg te krijgen. Al is het moeilijk een man als Bertrand Layec een andere opinie te laten aanvaarden. We'll see...