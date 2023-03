"Messi, we wachten op je": schutters vuren veertien kogels af op winkel van schoonouders en uiten ferme bedreiging

De schoonfamilie van Lionel Messi werd donderdag opgeschrikt. Twee schutters openden het vuur op een winkel van de ouders van Antonela Rocuzzo in Rosario.

Volgens Buenos Aires Times zouden daarbij liefst veertien kogels zijn afgevuurd, maar er vielen geen gewonden.

🚨In a supermarket belonging to Antonella's family was shot with 14 bullets, and criminals left this🗣️: "Messi, we are waiting for you, Javkin (Mayor of Rosario) is also a drug dealer and will not help you."



Mfs think they will touch a hair on Messi and survive 60 seconds?. pic.twitter.com/zGdU1exJzN