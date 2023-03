Nieuwe scheidsrechtersbaas reageert op vraag van clubs en media met baanbrekend plan: "Binnen 2-3 weken al"

Naar aanleiding van wat er het voorbije weekend gebeurde in Club Brugge-Gent en Eupen-Cercle Brugge organiseerde het Referee Department een rondetafelgesprek met een aantal journalisten. Daarbij kwam vooral de beslissing rond de niet-gegeven rode kaart voor Tajon Buchanan ter sprake.

Aanwezig bij het gesprek: de nieuwe CEO Herbert Fandel en technisch directeur Bertrand Layec. Fandel viel direct met de deur in huis. "Kijk, de referees staan te veel in de picture op dit moment. Er gaan te veel emoties rond. De druk op één man is te hoog geworden. Ik wil het zelf onmenselijk noemen", doelde hij op Kevin Van Damme, de VAR in Club-Gent.

"We moeten deze jongeman in bescherming nemen. Mensen kunnen de fouten van de VAR niet accepteren. Ze denken dat die mensen relax voor een tv zitten. Er zullen nog fouten gemaakt worden, met dien verstande dat die fout van zondag onbegrijpelijk is natuurlijk."

Ik vergelijk het met een aanvaller die mist voor open doel

"Het gaat hier om een grote fout van een jonge ref die een goed imago heeft in het voetbalmilieu" vervolgde de Duitser. "Ik vergelijk het met een aanvaller die een open doel mist. Die moet ook getraind worden, hetzelfde als een ref. We moeten hem terug in ons team krijgen. Maar dit zou uiteraard nooit mogen gebeuren. Het blijft wel een feit dat het een goede scheidsrechter is."

De clubs en de media vragen nu al een tijd om meer communicatie. "We zijn dit aan het bespreken met Pro League. We moeten de communicatie open zetten, meer transparant zijn. Dat de mensen weten wat er aan de hand is. Maar soms is het niet zo makkelijk", aldus Fandel, die verwees naar zijn technisch directeur voor meer uitleg.

Layec: "We moeten de reglementen van IFAB en FIFA respecteren. Praktisch moeten we enkele akkoorden vinden. Om het einde van de discussie open te zetten bijvoorbeeld. Voor de tv-kijkers moet het mogelijk zijn om meer uitleg te geven, maar momenteel is het formeel verboden door IFAB. We discussiëren ook om binnen een aantal weken de refs één of twee dagen na een match uitleg te laten geven aan de media. Dat zou veel misverstanden uit de wereld moeten helpen."

We hebben gesproken met Gent, dat was constructief

Intussen werd er ook al gesproken met vertegenwoordigers van KAA Gent. "Gisteren hadden we nog een meeting met Anderlecht, de week ervoor met Cercle Brugge", gaf Layec aan. "We hebben Gent deze morgen ontmoet en dat was constructief. We hebben alle problemen op tafel gelegd."

Maar hoe leg je aan Gent uit dat die fout niet gezien werd? "Ze lazen de situatie niet correct. De restart van de wedstrijd was te vlug, plus er werd een technische fout gemaakt. Kevin had moeten aandringen om nog eens te checken. Het proces was niet juist", verklaarde Layec.

De relatie met de clubs is intussen wel vertroebeld. "We hebben elkaar nodig. Wees voorzichtig, want alle commentaren kunnen grote gevolgen hebben voor één van de actoren die broodnodig zijn in het voetbal", reageerde Fandel. "Ik vind dat we samen moeten blijven.