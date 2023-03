Timmy Simons heeft er zich al bij neergelegd: "Dat is een utopie"

Timmy Simons is momenteel aan de slag bij FC Dender. Hij moet de ploeg in de Challenger Pro League houden.

25 jaar geleden startte Simons als profvoetballer bij Lommel SK. Vanavond keert hij er terug, maar dan wel als trainer van tegenstander FC Dender.

Het contract van Simons loopt voorlopig slechts tot het einde van het seizoen. “Eerst moet er zekerheid zijn over de redding, pas dan zitten we rond de tafel voor een nieuw contract”, vertelt Simons aan Het Belang van Limburg.

Nochtans zou Simons graag andere dingen zien gebeuren. “Ik probeer graag op lange termijn te denken, maar of dat mogelijk is, heb je als trainer vaak niet in de hand. Ergens vijf jaar blijven, is een utopie.”