Vanhaezebrouck ook bijzonder hard voor Referee Department: "Onvoorstelbaar" en "Hun principe: tonen wie de baas is"

De arbitrage en de VAR lagen deze week opnieuw fel onder vuur. En dus beslist het Referee Department om een sportpsycholoog aan te stellen. Wat heeft Hein Vanhaezebrouck daarover te zeggen?

De scheidsrechters zouden lijden onder de zware kritiek. "Als iemand een elleboog krijgt en iedereen ziet dat het een rode kaart is en de persoon die erop staat te kijken zegt dat er niets is gebeurd."

"Is dat dan zwaar hakken op de arbitrage? Iedereen in België behalve die ene persoon zegt dat het donkerrood is. Er is geen discussie, iedereen is het unaniem eens dat het rood moest zijn. Overduidelijk."

Engels voorbeeld

"En als ik zeg dat die scheidsrechter eigenlijk niet meer zou mogen fluiten ... in Engeland is de oud-ref die een buitenspellijn is vergeten trekken er gewoon mee gestopt."

"Hij is opgestapt, omdat hij zei dat hij misschien verantwoordelijk is dat Arsenal misschien geen kampioen zal worden. Op hem werd ook ingehakt, en die fase was misschien minder duidelijk."

© photonews

"Hij is te jong om te stoppen met fluiten, maar hij ging donderdag een beloning krijgen in de topmatch van de Beker. Zo zien ze het bij het Referee Department."

"Dat hebben ze vorig jaar ook gedaan. Dat is hun principe. Als iemand aangevallen wordt, dan gaan ze tonen wie de baas is ... Onvoorstelbaar."