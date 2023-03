Challenger Pro League: SK Beveren gooit titelstrijd weer helemaal open na straffe comeback tegen RWDM

In de Challenger Pro League ontving SK Beveren zaterdagavond RWDM. De thuisploeg heeft de titelstrijd weer opgegooid met een thuisoverwinning.

SK Beveren was slecht aan de promotie play-off begonnen met een zware 3-0 nederlaag tegen Club NXT terwijl RWDM dan weer won met 3-1 van Lierse K.

Maar het was toch RWDM dat het beste aan de match begon. Challouk zette de bezoekers na 13 minuten op voorsprong. Voor de rust had SK Beveren geen antwoord meer.

Dat kwam er wel na de rust. In iets meer dan vijf minuten ging Beveren op en over RWDM. Nsimba zorgde na 5 minuten in de tweede helft voor de gelijkmaker, Hrncar zette de thuisploeg vijf minuten later op voorsprong.

Vijf minuten voor tijd kreeg Van Damme nog rood bij Beveren, maar zege kwam niet meer in gevaar. SK Beveren komt in de stand zo terug tot op drie punten van RWDM.