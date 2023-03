KV Mechelen likt de wonden na zware nederlaag: "Wake-upcall"

Enkele dagen nadat KV Mechelen een ferme mentale boost had gekregen door zich te plaatsen voor de bekerfinale, is die mentale opkikker als sneeuw voor de zon alweer verdwenen.

Want uitgerekend tegen Antwerp, de tegenstander in de bekerfinale binnen enkele maanden, kreeg KV Mechelen een 5-0 pandoering om de oren. "Een offday", klinkt het uide de mond van speler Dries Wouters. "Alles zat tegen en Antwerp was duidelijk de betere bloeg. We kwamen naar hier met het geloof dat we iets konden rapen maar dat is duidelijk niet gelukt", klinkt het.

Alex Van Hoorenbeeck begon voor de eerste keer in 10 wedstrijden op de bank voor KV Mechelen en moest dus toekijken hoe het kalf al na één helft verdronken was met een 3-0 achterstand bij de rust. "Het is niet leuk om je team zo te zien spelen, we werden echt weggespeeld", doet Van Hoorenbeeck het verhaal vanop de bank.

"Net als we beter in de match kwamen, ging het weer bergaf. De focus moet nu naar volgende week. Deze wedstrijd dient als een wake-upcall", besluit hij.

Malinwa staat momenteel op de derde plaats in het klassement. Met nog 6 speeldagen te gaan hebben ze 7 punten voorsprong op een mogelijke degradatieplaats.