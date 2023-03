🎥 OFFICIEEL: Toby Alderweireld stopt bij de Rode Duivels én geeft ook zijn motivatie om dat te doen

Het opvallende nieuws over het afscheid van Toby Alderweireld als Rode Duivels is nu ook officieel. Alderweireld stopt na 127 interlands als Rode Duivel.

"Als kleine jongen droomde ik ervan om voor de nationale ploeg te spelen. Ik ben ontzettend trots en dankbaar dat deze droom werkelijkheid is geworden. Veertien jaar later kan ik terug kijken op 127 interlands, 3 WK’s, 2 EK’s en ontelbaar mooie herinneringen."

"Met pijn in het hart kondig ik langs deze weg aan dat ik per direct stop als international. Ik heb mezelf fysiek en mentaal volledig gegeven sinds mijn debuut in 2009. Het is nu tijd om meer aandacht te spenderen aan mijn fantastisch gezin en mij optimaal te gaan focussen op Royal Antwerp Football Club."

"Dit is een ontzettend moeilijke beslissing, maar op dit moment de juiste voor mij. Ik wil al mijn teamgenoten en stafleden bedanken voor de onvergetelijke momenten die we samen beleefd hebben. Zonder jullie was het allemaal niet mogelijk geweest."

"Tot slot wil ik mij richten tot het Belgisch publiek. Waar wij gingen, waren jullie ook. Bedankt voor jullie support, ik zal jullie nooit vergeten. Toby."