'Manchester United en Chelsea willen dé grootverdiener van La Liga naar Engeland halen en... vooral de Londenaren hebben héél véél geld veil'

Chelsea FC wil deze zomer (wederom) een smak geld uitgeven. De Londenaren hebben Frenkie de Jong bovenaan de wenslijst gezet.

FC Barcelona hoopt Frenkie de Jong al eventjes te slijten. Vooral het torenhoge loon - de Nederlander is dé grootverdiener in La Liga - is hét probleem voor het financieel noodlijdende Barça.

Volgens Fichajes wil niet alleen Manchester United, maar ook Chelsea FC hem naar de Premier League halen. Meer zelfs: the Blues zijn bereid om honderd miljoen euro te betalen. En net dat is héél vervelend voor de Catalaanse bestuurskamer.

Maar...

De Jong wil zelf niet vertrekken. Daarbovenop heeft Xavi Hernandez heeft opnieuw een belangrijke rol gegeven in het elftal én lijkt Barça opnieuw prijzen te gaan pakken. Met andere woorden: de Catalanen zien héél véél geld aan hun neus passeren.