Parker gooit de handdoek niét: "Mijn job is de ploeg coachen en dát wil ik doen"

Club Brugge herstelt nog van de zware 3-0-nederlaag bij KV Oostende, terwijl morgen SL Benfica al wacht. Scott Parker is alvast niet van plan om de spreekwoordelijke handdoek te gooien.

Voor alle duidelijkheid: de coach van Club Brugge heeft zich nog niet neergelegd bij zijn lot. Het lijkt er namelijk steeds meer op dat Vincent Mannaert al op zoek is naar een nieuwe oefenmeester voor volgend seizoen.

Al hoopt Scott Parker dat hij de komende weken kan laten zien dat hij wél de juiste man op de juiste plaats is. "Ik ben hier nu bijna drie maanden. Ik snap dat de mensen resulaten hadden verwacht. Maar mijn job is de ploeg coachen."

Ik begrijp dat er druk is, maar ik zal blijven vechten

"Ik wil resultaten halen op mijn manier", gaat Parker verder op VTM Nieuws. "En ik wil mijn ploeg in een bepaalde stijl zien voetballen. Daar zijn we nog niet. Ik begrijp dan ook dat er druk is. Maar ik zal blijven vechten."