'Antonio Conte trekt deze week nog naar andere club'

Antonio Conte is manager van Tottenham. Het zou echter kunnen dat hij deze week een nieuwe uitdaging aangaat.

Het contract van Antonio Conte, recupererend van een operatie aan de galblaas, loopt eind dit seizoen af bij Tottenham. Volgens de Britse krant The Times zou het echter kunnen dat hij deze week al voor een nieuwe opdracht kiest. Er zouden immers contacten zijn met Inter Milan.

Daar is Simone Inzaghi coach met een contract tot 2025, maar het loopt helemaal niet dit seizoen. Aan de overstap van Conte is volgens The Times een voorwaarde verbonden.

Als Tottenham woensdag door AC Milan uitgeschakeld wordt in de Champions League, dan lijkt een vertrek van Conte heel erg nabij, zo schrijft de Britse krant.