Dit is dus de nieuwe transparante communicatie van het Referee Department: journalist legt De Bleeckere op de rooster

Het Referee Department had vorige week beloofd om de communicatie na de speeldag transparanter en duidelijker te maken. Die belofte hebben ze nu al ingelost.

Frank De Bleeckere rammelt niet meer de fases af, maar wordt door Eleven-journalist Peter Morren op de rooster gelegd over bepaalde fases. Gisteren lieten ze dat een eerste keer verschijnen. Het ging onder meer over de fase met Timothy Derijck, die Nsingi van OHL neerhaalde. Volgens iedereen rood, maar...

"De scheidsrechter staat er wat te ver af en kan niet meteen beoordelen of er contact is geweest tussen Derijck en Nsingi. Dan komt de bal bij de VAR te liggen. De vraag die dan gesteld moet worden: is het een zuivere scoringskans? Ze oordeelden van niet omdat de bal wat naar de zijkant ging en dan moet er geel gegeven worden. De VAR mag op dat moment ook niet tussenkomen", aldus De Bleeckere

Bij de fase in Union-Eupen werd er een penalty gegeven nadat Prevljak héél licht contact heeft met Derijck. "We hebben die fase heel goed bestudeerd en hadden graag gezien dat de VAR had ingegrepen. Het was te licht om een strafschop toe te kennen."