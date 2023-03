Ongezien, maar wél bijna realiteit: 'Pep Guardiola houdt plaatsje vrij in Manchester City-kern voor transfer van 19-jarige Belg'

Romeo Lavia mag stilaan dromen van een toptransfer. De Engelse topclubs volgen zijn evolutie al langer van dichtbij, maar nu wordt het ook concreet. Manchester City houdt zelfs een plekje vrij in de selectie.

Southampton FC nam Romeo Lavia over van Manchester City, maar The Citizens hebben wel een terugkoopclausule in die overeenkomst laten opnemen. Voor 45 miljoen euro voetbalt de middenvelder opnieuw in het Etihad Stadium.

De Engelse media weten dat Manchester City die stap al meteen aan het overwegen is. Meer zelfs: het lijkt stilaan een feit dat Ilkay Gündogan zijn contract niét zal verlengen en deze zomer vertrekt. En die plaats in de selectie wordt momenteel vrijgehouden voor… jawel, Lavia.