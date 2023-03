Union Berlin heeft een verrassing klaar voor Union SG in Europa League

Donderdagavond speelt Union SG op bezoek bij Union Berlin voor de achtste finale van de Europa League.

De ploeg van Karel Geraerts speelde dit seizoen al twee keer tegen de Duitse topploeg. Beide wedstrijden eindigden op 0-1. Op zijn persconferentie naar aanleiding van het duel zei coach Urs Fischer dat hij een verrassing klaar heeft voor Union SG.

“We hadden het vooral in onze thuiswedstrijd erg moeilijk tegen Union”, klonk het. “Ze speelden eerder defensief, en zakten diep in. Wij kregen de bal, en daar hadden we het heel moeilijk mee. We kwamen maar moeizaam tot kansen. We gaan donderdag proberen het op een andere manier te doen en te verrassen.”

De terugwedstrijd wordt volgende week donderdag gespeeld in het Lotto Park, het stadion van RSC Anderlecht.