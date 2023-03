🎥 Wat een wereldgoal! Jonge Nice-speler maakt op een prachtige manier zijn debuutgoal

Ayoub Amraoui heeft zijn 1e profgoal op een schitterende manier gemaakt. De 18-jarige linksback is een vaste waarde in de B-ploeg van Nice.

Donderdagavond speelde OGC Nice op het veld van Sheriff Tiraspol voor de heenwedstrijd van de 1/8-finales in de Conference League. De jonge linksback Ayoub Amraoui (18) was een verrassende starter. Op het einde van de 1e helft scoorde hij met een subliem schot over de keeper.

De Marokkaanse international is een vaste waarde in de B-ploeg van Nice. Het was nog maar zijn zijn 3e profwedstrijd en hij scoorde met dat schot meteen zijn allereerste profdoelpunt.

🤯🤯🤯 QUE GOLAZO DE AYOUB AMRAOUI 🇲🇦🇲🇦🇲🇦👏👏



El joven lateral de 18 años está pegando fuerte en el Nice 🇫🇷#EuropaLeague

Het bleek achteraf ook het winnende doelpunt. Achteraf werd er niet meer gescoord en zo verdedigt Nice een week later op eigen veld een 1-0 voorsprong.