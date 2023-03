Geen Lieven Maesschaelck meer in de staf van de Rode Duivels: 'hij heeft een nieuwe aanbieding op zak'

Lieven Maesschalck zit officieel niet meer in de staf van de Rode Duivels. Al zou hij al een nieuwe aanbieding op zak hebben.

Onder Roberto Martinez (en daarvoor ook al een tijdje onder Marc Wilmots) was Lieven Maesschalck de hoofdkinesist van de Rode Duivels. Na het WK in Qatar was Maesschalck einde contract en er moest over een verlenging onderhandeld worden. Die kwam er niet en zo behoort Maesschalck dus niet meer tot de staf van de Rode Duivels.

Volgens Het Nieuwsblad zou Maesschalck bij een nationale ploeg aan de slag blijven. Hij zou een aanbieding van de Tunesische voetbalbond op zak hebben. Mogelijk neemt hij nog enkele andere voormalige stafleden mee. Onder meer de naam van Johan Gerets wordt genoemd.

Maesschalck zal niet meer tot de vaste staf van de Rode Duivels behoren, maar dat sluit niet uit dat een speler hem zelf zal consulteren. Die optie is goed mogelijk door de wereldwijd gerenomeerde reputatie van Maesschalck.