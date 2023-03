Kylian Mbappé trekt zijn conclusies na uitschakeling van PSG in Champions League

Paris Saint-Germain werd woensdagavond door Bayern München uitgeschakeld in de Champions League. Tot grote teleurstelling van Kylian Mbappé.

Paris Saint-Germain is opnieuw niet voorbij de achtste finales van de Champions League geraakt. De ontgoocheling was groot bij Kylian Mbappé.

“Ik had aan het begin van het seizoen gezegd dat we het maximale eruit zouden halen. Dit ons maximum, dat is de waarheid. We moeten onszelf in vraag stellen en verdergaan om het kampioenschap te proberen winnen”, klonk het bij de Franse superster.

Mbappé haalde ook uit naar het clubbestuur. “Het verschil was niet zo groot in de twee wedstrijden... Maar zij hebben een geweldige ploeg die wel gebouwd is om de Champions League te winnen. Of dit mijn toekomst bij PSG beïnvloedt? Neen, ik blijf kalm. Ik wil opnieuw kampioen worden en daarna zullen we wel zien.”