Axel Witsel ontevreden over zijn situatie bij Atlético Madrid. Vertrekt hij deze zomer?

Axel Witsel was de afgelopen weken geen basisspeler meer in de selectie van Atlético Madrid. Een situatie die hem tot nadenken brengt over zijn toekomst in de Spaanse hoofdstad.

RTBF interviewde Thierry Witsel, de vader van Axel. In dit interview legt hij uit dat zijn zoon momenteel een moeilijke periode doormaakt. Al was hij aan het seizoen begonnen als basisspeler in Madrid.

"Door Dortmund te verlaten en naar Madrid te gaan, rekende Axel erop een basisspeler te zijn. Aan het begin van het seizoen was hij dat ook. Meestal in de centrale verdediging, want daar hadden ze hem het meest nodig vanwege verschillende afwezigheid door blessures. En hij ontving veel complimenten voor zijn prestaties", legt Thierry Witsel uit.

Alles werd daarna ingewikkeld toen Atlético in twee competities werd uitgeschakeld, de Champions League en de Copa del Rey. "De kern werd te groot, daar was Axel de dupe van. Hij kon niet goed aarden op de bank, al bleef hij professioneel en liet hij niets merken"

Dan bekijken we de mogelijkheden

De Rode Duivel ging vervolgens praten met zijn coach Diego Simeone om zijn huidige situatie te bespreken. "Hij vroeg Diego Simeone om een gesprek, en uitte zijn teleurstelling, zijn onvrede. Zonder boos te worden of vervelend te doen natuurlijk. We zullen dit weekend zien of het vruchten afwerpt", vervolgt Thierry Witsel.

Op 34-jarige leeftijd wil de voormalige Standard nog steeds spelen. En mocht dit in Madrid niet het geval zijn, dan is het mogelijk dat hij nadenkt over een eventuele uitgangsdeur. "Als hij niet genoeg minuten krijgt bekijken we de mogelijkheden die zich voordoen", concludeerde de vader van de Rode Duivel.