'Lionel Messi heeft zijn keuze over zijn toekomst gemaakt'

Lionel Messi lijkt zijn keuze voor de toekomst van zijn carrière gemaakt te hebben. Hij zou zijn verblijf bij PSG willen verlengen.

Volgens de goed geïnformeerde BBC-journalist Guillem Balague is Lionel Messi van plan om zijn contract bij PSG te verlengen. Hij zou aan de onderhandelingstafel zitten en het zou enkel nog om details gaan. Het zou een kwestie van tijd zijn vooraleer zijn contract verlengd wordt.

Zo zouden alle andere geruchten de kop ingedrukt worden. Er was de laatste tijd sprake dat Messi naar Argentinië zou terugkeren en opnieuw voor Newell's Old Boys zou gaan spelen, maar Messi wil aan de Europese top blijven spelen.

Ook vertelde het kamp Messi aan Balague dat er nooit een officiële aanbieding uit de MLS zou geweest zijn. Al vindt Inter Miami dat ze al hun kaarten op tafel hebben gelegd en dat ze op de beslissing van Messi wachten.

Ten slotte was er recent nog een ontmoeting tussen Messi en Barcelona-voorzitter Joan Laporta, maar dat was niet om over een terugkeer te praten. Het gesprek ging over een mogelijke homage in de toekomst.