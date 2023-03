Real Madrid wil deze zomer fenomenaal uithalen op de transfermarkt met twee nieuwe wereldsterren

Volgens verschillende bronnen wil Real Madrid deze zomer serieus uithalen op de transfermarkt. Dit niet met één, maar met twee wereldsterren.

Volgens het Spaanse Marca heeft Real Madrid nog steeds een oogje op Kylian Mbappé. Nadat de transfer vorige zomer is afgesprongen hebben de Madrilenen terug hun pijlen gericht op de Franse superster. Zeker na de uitschakeling van PSG in de Champions League heeft Real Madrid terug een opportuniteit geroken om de Franse aanvaller over te halen.

Het is niet alleen Kylian Mbappé waar Real Madrid interesse in heeft. De Engelse international en sterspeler van Borussia Dortmund, Jude Bellingham, staat ook op het verlanglijstje van de Madrilenen. Dit weet ESPN en het Spaanse Relevo. Liverpool en Manchester City willen Bellingham ook proberen te overhalen om terug naar Engelse bodem te keren. Serieuze concurrentie voor Real Madrid en het belooft een interessante transferzomer te worden.