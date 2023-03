Standard zonder "stoorzenders" op weg naar de top vier? "Nu is Standard meer een ploeg"

Standard draait weer helemaal. En dat ondanks het vertrek van Raskin en Amallah, voor het seizoen toch de twee belangrijkste spelers van de Rouches.

Standard trekt zondag naar Club Brugge en kan er een plek in de top vier bemachtigen als het wint. De ploeg van Ronny Deila pakte in zijn laatste drie matchen tegen Union, Anderlecht en Westerlo 7 op 9.

Vooral de prestatie tegen Westerlo was erg goed. En dat ondanks dat Standard in januari Raskin en Amallah liet vertrekken en hen niet verving. Twee spelers met veel kwaliteiten, maar die blijkbaar ook voor veel problemen zorgden.

Raskin en Amallah vooral stoorzesnders

Tuur Dierckx, die in de twee matchen van Westerlo tegen Standard speelde, merkte het verschil vorige week. "Ik voelde al in de thuismatch (die Westerlo won met 4-2, red.) tegen Standard dat die twee eerder stoorzenders waren bij Standard", zegt Dierckx in 90minutes.



"Ze zorgden ervoor dat er geen lijn zat in het spel van Standard, ze hadden een slechte invloed op de groepsdynamiek. Raskin speelde uiteraard wel goed, maar het draaide allemaal rond hem. Hij liet de ploeg niet beter spelen. Nu is Standard meer een ploeg", zegt Dierckx nog.