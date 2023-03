Iconisch voetbalprogramma MOTD heeft groot probleem na beslissing over Lineker

Het iconisch voetbalprogramma Match of the Day heeft problemen nadat de BBC besliste om Gary Lineker aan de zijlijn te zetten. De bekende analist/presentator werd opzijgeschoven na kritiek op de regering.

Lineker vergeleek in een tweet het asielbeleid van de Britse regering met dat van Duitsland in de jaren 30... Een serieuze terechtwijzing die in de hoogste regionen slecht viel omdat ze vonden dat hij neutraal moest blijven als werknemer van de BBC.

De BBC zette hem op non-actief. Intussen zullen ze wel hun best moeten doen om analisten te vinden voor Match of the Day. Ian Wright en Alan Shearer, vaste klanten bij MOTD, lieten immers al weten dat ze ook niet zullen verschijnen voor de tv-uitzending. Anderen zullen mogelijk nog volgen.