Bondscoach Tedesco ging niet voor het geld, maar voor het potentieel: "Het maakt niet uit hoe ze heten"

Domenico Tedesco verdient bij de Belgische voetbalbond heel wat minder dan zijn voorganger, Roberto Martinez. En hij had nochtans nog andere aanbiedingen. "Maar geld is voor mij geen drijfveer", zegt hij bij het Duitse Kicker.

Na zijn ontslag bij RB Leipzig kwamen er verschillende Bundesliga-clubs aankloppen. “Er was interesse en er werd gepraat, maar alles moet juist zijn. Ik moet het gevoel hebben dat er verbetering mogelijk is en dat was zeker niet het geval", aldus Tedesco.

Nu krijgt hij de kans om met enkele wereldsterren zoals Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois en Romelu Lukaku samen te werken. “Voor mij zijn dat op de eerste plaats belangrijke mensen, met wie ik zal samenwerken op een open, faire en respectvolle manier. Dan maakt het niet uit hoe zij heten.”