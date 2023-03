Rechter dient Barcelona nog een zware slag toe: sterspeler ineens gratis op te halen

Een rechter heeft de inschrijving van Gavi bij La Liga maandag teruggedraaid. Het betekent dat nieuwe contract van de achttienjarige middenvelder bij Barcelona niet langer geldig is.

Dat contract is al een heel verhaal geweest. Gavi tekende onlangs een nieuwe verbintenis na zijn fantastische intrede in het eerste elftal. Met dat contract zou hij vastliggen tot 2026 en moest Barcelona geen kapers vrezen.

La Liga weigerde dat contract echter goed te keuren aangezien ze hun salarisplafond al ruim overschreden hadden. De Catalanen tekenden daar beroep tegen aan en kregen hun zin.

Een rechter heeft die beslissing volgens Spaanse media weer teruggedraaid. Volgens de rechter heeft Barcelona een dag te laat beroep aangetekend tegen de beslissing van La Liga, waardoor Gavi nu weer staat ingeschreven als jeugdspeler.

Na dit seizoen loopt zijn oude contract af en in principe is hij dus transfervrij op te halen bij Barcelona. Dat zou een enorme streep door de rekening zijn, want Gavi is in korte tijd uitgegroeid tot één van de beste spelers van Barça.