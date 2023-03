De voetbalwereld gaat op zijn grondvesten daveren: 'Qatarese eigenaars van PSG bereiden bod voor om... Manchester United te kopen'

PSG zal ook dit seizoen de Champions League niet winnen. En dat tot grote frustratie van Qatar Sports Authority. Is het einde van het Parijse sterrenlegioen binnenkort een feit?

Het is namelijk niet ondenkbaar dat QSA - het Qatarese fonds is de officiële eigenaar van PSG - de geldstromen richting Parc des Princes zal stoppen. Meer zelfs: volgens de Engelse media bereidt ene sjeik Jassim Bin Hamad Al Thani een bod voor op Manchester United.

Officieel is de man géén onderdeel van QSA, maar schijn bedriegt. Al Thani is namelijk de voorzitter van Qatar Islamic Banc en… die bank is dan weer voor een kleine twintig procent in handen van de Qatar Investment Authority. Bent u nog mee?

© photonews

Want die laatste vennootschap is dan weer de eigenaar van QSA. En dus ook van PSG. En dus is de cirkel rond. Het gegoochel met vennootschappen dient er natuurlijk toe om ervoor te zorgen dat pakweg PSG en Manchester United nog allebei in de Europese competities mogen aantreden.

Géén zusterclub, maar dé investering?

Maar het spreekt voor zich dat Manchester United niét zal worden aangekocht als zusterclub van PSG. Meer zelfs: het merk Manchester United is een pak groter dan dat van de Franse grootmacht. En dus kan het einde van dit PSG héél dichtbij zijn…