Rondje Champions League: monsterlijke Haaland verpulvert Leipzig met 5 (!) doelpunten, ook Inter en Lukaku zitten bij laatste acht

Club Brugge nam vorige week afscheid, maar ook zonder Belgische vertegenwoordiger raast de Champions League door. En dat geldt zeker en vast voor ene Erling Braut Haaland.

Manchester City 7 - 0 RB Leipzig

Monsterlijk. Waanzinnig. Formidabel. Sensationeel. Moeten we nog doorgaan? Erling Braut Haaland legde er vanavond zomaar eventjes vijf in het mandje tegen RB Leipzig. Deze Noorse aanvaller is simpelweg hét fenomeen van dit moment én van de komende jaren.

De 1-1 in Duitsland werd vakkundig van tafel geveegd door Manchester City. Kevin De Bruyne startte overigens opnieuw in de basis én was één van de sterkhouders bij The Citizens. Een draadje: na een knal op de lat kon Haaland de rebound simpelweg intikken, de 7-0 nam KDB zelf voor zijn rekening.

FC Porto 0 - 0 Internazionale FC

De terugwedstrijd in Portugal werd een maat voor niets. Internazionale FC had dus genoeg aan de 1-0-overwinning uit de heenwedstrijd. Voor de volledigheid: Romelu Lukaku viel twintig minuten voor affluiten in, maar kon zich op geen enkel moment doorzetten.