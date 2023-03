🎥 Niet te geloven wat hij allemaal doet: Gift Orban zorgt voor waanzinnig record in Conference League

Als Emmanuel Gift Orban na zijn vierklapper op bezoek bij Zulte Waregem al veertig of vijftig miljoen euro waard zou zijn geweest, dan zijn er dat ondertussen zeker zestig geworden.

Of hij de hattrick van Loïs Openda dit weekend in de Ligue 1 gezien heeft? Dat is niet geweten. Maar zondag maakte hij zelf zijn eerste hattrick op profniveau.

Hij scoorde er uiteindelijk zelfs vier bij Zulte Waregem. Maar het moet toch allemaal nog straffer kunnen, nog straffer dan Openda zelfs.

Dan maar eens uitpakken met een geweldige hattrick op bezoek bij Istanbul Basaksehir? In minuten 31, 32 en 34 zorgde hij ervoor.

Een hattrick in drie minuten, dat deed niemand hem in de Conference League hem ooit al voor. Het is ook straffer dan de 4,5 minuten van Openda of de 6 minuten van Salah in de Champions League enkele jaren terug.

9 matchen, 12 goals

Ooit was er wel een hattrick in 2 minuten en 22 seconden in de lagere Engelse regionen door James Hayter van Bournemouth, maar toch.

Orban maakte indruk en zit nu aan 12 doelpunten in 9 wedstrijden. Wie houdt hem de komende weken tegen?