BREAKING: Zulte Waregem grijpt nu toch in en zet coach Mbaye Leye op straat, vervanger al bekend

Zulte Waregem heeft zijn trainer Mbaye Leye ontslagen. Ook T2 Patrick Asselman staat op straat. Zulte Waregem maakte ook al de vervangers bekend.

Zulte Waregem staat momenteel op de voorlaatste plaats in het klassement, de kloof met de vijftiende plaats is momenteel drie punten. De club heeft lang geduld gehad met Leye, maar grijpt nu toch in en hoopt nog op een schokeffect.

"Standvastigheid en vastberadenheid zitten in het DNA van SV Zulte Waregem. Dat Leye dan toch wordt vervangen, heeft alles te maken met het feit dat de club elke kans op een verlengd verblijf in 1A wil grijpen", klinkt het in het persbericht van Zulte Waregem.

"De spelers en de club stonden tot het laatste moment achter hun trainer die zich de voorbije maanden opnieuw liet zien als een echte clubman. Essevee bedankt Mbaye Leye en assistent Patrick Asselman voor hun enorme inzet die ze dag en nacht toonden. Maar de verwachte resultaten kwamen er niet."

Vervanger al bekend

Frederik D’Hollander (46), de coach van Jong Essevee, neemt samen met Davy De fauw over voor de vijf resterende matchen in de reguliere competitie. Zaterdag trekt Zulte Waregem naar Standard.