KAA Gent neemt belangrijke voorzorgsmaatregel met Gift Orban

De transfer van Gift Orban bij KAA Gent is een absolute voltreffer geworden. Bij de Buffalo's proberen ze hem extra in de watten te leggen.

KAA Gent haalde tijdens de wintermercato Gift Orban binnen. Een superdeal voor Hein Vanhaezebrouck en co, want de Nigeriaan vindt wel heel gemakkelijk de weg naar doel. En sinds dit weekend weten we ook dat hij dat kan met een vrije trap.

Daar werken ze op het Gentse oefencomplex ook hard aan verder, zo vertelt assistent Danijel Milicevic, al zijn er ook nog werkpuntjes. “Zijn techniek is heel goed, ook al is die niet alledaags. Op Westerlo scoorde hij twee goeie goals en intussen maakte hij zijn eerste doelpunt met links ook al. Zijn mindere voet moet hij wel nog wat bijschaven”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Al zijn ze bij KAA Gent ook heel voorzichtig met hem, want het zou best wel eens fout kunnen lopen. Daarom nemen ze een belangrijke voorzorgsmaatregel. “We hebben een paar keer alleen met hem op afwerken getraind, maar door de opeenvolging van wedstrijden, is dat niet altijd mogelijk. Schietoefeningen zijn altijd iets gevaarlijker voor spierblessures.”