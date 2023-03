Ivan De Witte verrast door succes van KAA Gent: "Anderzijds echter..."

Ivan De Witte was een opmerkelijke gast in Istanboel. Nochtans leek KAA Gent tegen Basaksehir een vogel voor de kat, zo dachten velen.

Voorzitter Ivan De Witte trok voor de terugwedstrijd van KAA Gent tegen Basaksehir in de achtste finales van de Conference League persoonlijk naar Turkije om het belang van deze wedstrijd bij de spelers te onderstrepen.

Een heel bewuste keuze, zo klinkt het bij de preses. Hij sprak de spelers voor de wedstrijd toe en drukte hen op het hart in zichzelf te geloven. Maar winnen met 1-4, daar had zelfs De Witte in een wilde droom niet aan gedacht voor de Buffalo’s.

“Anderzijds had ik wel een goed gevoel na onze sterke prestatie in de heenmatch. Basaksehir is een sterke tegenstander, maar je merkt bij onze spelers al een poosje een stijgende vormcurve”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

De Witte hoopt dan ook nog altijd op meer. “Voor de uitstraling van AA Gent is dit een fantastische prestatie. Dit mag je niet onderschatten. Nu mogen we hopen een mooie affiche in de kwartfinale, maar misschien zit er nog wel meer in.”