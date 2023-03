KAA Gent is helemaal in de (Or)ban en doet opmerkelijk verzoek aan burgemeester: "Dit wordt dan geregeld?"

Vier doelpunten tegen Zulte Waregem, een hattrick binnen vier minuten tegen Basaksehir. Iedereen in Gent houdt van Emmanuel Gift Orban.

De jonge Nigeriaanse spits maakte de voorbije weken heel wat indruk voor KAA Gent, woensdag ook tegen Istanbul Basaksehir.

Bij Gent geloven ze er nu volop in en zien ze de kwartfinales - zeker met een beetje geluk bij de loting - niet als het eindstation.

Orbanlaan

Ondertussen is iedereen wel in de ban van Gift Orban. Bij de Buffalo's zelf willen ze al een stapje verder gaan dan dat.

Ze hebben een tweet gelanceerd richting de burgemeester om een straatnaam te geven aan Gift Orban. Met een kwinkslag uiteraard.

Een levend persoon kan geen straatnaam krijgen volgens de reglementen, dus de Frère Orbanlaan zal niet snel van naam veranderen.

Walthère Frère-Orban was een liberaal politicus in de negentiende eeuw. Hij was in totaal ook ongeveer acht jaar premier van ons land.