Twee heel verrassende namen kunnen morgen in selectie van Tedesco zitten

Domenico Tedesco maakt morgen zijn selectie voor de wedstrijden tegen Zweden en Duitsland bekend. Daarin kunnen een paar verrassende namen figureren. Wij hoorden al van twee die in de voorselectie zaten en die ook genoemd worden voor de definitieve selectie.

Een toch wel verrassende naam is die van Thomas Kaminski. De doelman van Blackburn Rovers onderging begin februari een operatie aan de knie en speelde sindsdien niet. Intussen heeft hij de groepstraining wel hervat. Hij zat al zeker in de voorselectie van Tedesco.

Aangezien Simon Mignolet zijn internationale carrière vaarwel heeft gezegd, zou hij derde keeper kunnen worden aangezien Koen Casteels waarschijnlijk een postje opschuift.

Een andere naam die nog niet gevallen is: die van Eliot Matazo. De 21-jarige middenvelder wordt door Philippe Clement steeds meer gebruikt bij Monaco. De voorbije matchen stond hij ook in de basis en deed het goed. Ook hij zat in de voorselectie.

Matazo speelde dit seizoen al 14 keer mee in de Ligue 1. Tot nu toe speelde hij voor de nationale beloftenploeg. Ook Johan Bakayoko is er waarschijnlijk bij.