Ligue 1-sensatie Will Still is het beu: "Stop met die hype!"

Will Still is hot. Niet alleen in Frankrijk maar over heel Europa maakt de Britse Belg furore.

Al 19 wedstrijden lang weet Stade de Reims niet meer wat verliezen is. En dat onder leiding van de 30-jarige trainer Will Still. Ook tegen de kleppers van PSG ging Reims niet onderuit en vorig weekend werd er nog gewonnen van het Monaco van Philippe Clement.

Het verhaal van de ex-trainer en assistent van Lierse, Beerschot en Standard wordt dan ook gretig gedeeld op sociale media. De 30-jarige Sill heeft namelijk niet de juiste diploma's om een ploeg op het hoogste niveau te trainen waardoor Reims elke wedstrijd die Still coacht een boete van 25.000 euro moet betalen. Daarbij wordt ook aangehaald dat Still vooral zo'n goede trainer is omdat hij een echte Football Manager-nerd is.

"Ik ben meer dan dat"

Maar dat is Still zelf nu beu: "Stop met die mythe van Football Manager", vertelt hij. "Ik heb op dit moment het hoogst haalbare diploma. Op mijn leeftijd is het heel, heel lastig om al een Pro License-diploma te hebben of om zelfs nog maar ingeschreven te raken op de cursus. Ik ben meer dan enkel en alleen een Football Manager-nerd", bijt hij van zich af.