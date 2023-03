Verder pamperen of niet? Duidelijke taal over selectie van De Ketelaere bij Rode Duivels

Charles De Ketelaere beleeft een moeilijk seizoen bij AC Milan. Het is uitkijken welke gevolgen dat heeft voor de nationale ploeg.

Charles De Ketelaere maakte afgelopen zomer een recordtransfer bij Club Brugge. Hij koos voor AC Milan, maar daar loopt het nog altijd niet zoals hij het zelf graag had gezien. Zo wacht onze landgenoot nog altijd op zijn eerste doelpunt.

De kritiek op De Ketelaere is bijzonder groot. De fans maakten er nu al een grote miskoop van, maar omdat hij tekende voor vijf seizoenen is er volgens de clubleiding geen vuiltje aan de lucht. De aanpassingsperiode duurt wat langer dan voorzien, zo klinkt het.

Het is uitkijken wat die moeilijke maanden in Milaan voor gevolgen hebben bij de nationale ploeg. Neemt Domenico Tedesco een speler die duidelijk vertrouwen mist op in de selectie van de Rode Duivels?

Analist Alexandre Teklak is alvast heel duidelijk in zijn keuze, zo laat hij weten bij La Dernière Heure. “Ik De Ketelaere erin ondanks zijn moeilijke periode in Milaan. Om hem een positief signaal te geven voor de toekomst”, klinkt het.