Wij zien vier mogelijke vervangers voor Verschaeren (al zal er bij sommigen ook geschoven moeten worden)

Yari Verschaeren lijkt 2024 te mogen vergeten als voetballer. De middenvelder heeft een zware knieblessure opgelopen in de match tegen OH Leuven. In de zomer komt er waarschijnlijk wel een vervanger, maar tot dan is het roeien met de riemen die Riemer heeft. Wie zijn de mogelijke vervangers.

Kristian Arnstad

Dat is de meest voor de hand liggende keuze, al is hij meer controlerend ingesteld dan Verschaeren. Hij is niet de man die de acties naar voor gaat maken. Zijn goal tegen OH Leuven was de uitzondering die de regel bevestigde.

Arnstad wordt echter nog steeds gezien als groot talent en zou naast Diawara kunnen spelen. Ashimeru zou dan een rijtje vooruit kunnen geschoven worden.

Lior Refaelov

Brian Riemer twijfelde zondag of hij Arnstad of Refaelov zou inbrengen. Voor het evenwicht in zijn ploeg koos hij voor de jonge Noor. En die afweging zal dikwijls in het voordeel van Arnstad uitvallen. De 19-jarige heeft een veel grotere motor dan de 36-jarige Israëli.

Refaelov wordt veelal gebruikt als de tegenstander al moe is. De volle 90 minuten het voetbal spelen dat Riemer voor ogen heeft, is niet meer voor hem weggelegd. En da's dus al een zekere wissel die je als coach moet doorvoeren.

Mario Stroeykens

Stroeykens werd dit seizoen veelal als aanvaller gebruikt, maar is eigenlijk beter als aanvallende middenvelder of hangende spits. Hij kan een optie zijn omdat hij heel balvast is en vooruit denkt.

De laatste wedstrijden kwam hij niet al te veel aan bod en hij zou zijn kans kunnen grijpen. Islam Slimani heeft hem onder zijn vleugels genomen en naar verluidt slorpt hij die schat aan ervaring op als een spons.

Marco Kana

Net als bij Arnstad zou het kunnen dat Ashimeru vooruit wordt geschoven en Kana een controlerende rol krijgt. Brian Riemer heeft het voor de middenvelder die al het grootste deel van het seizoen geblesseerd is, maar op het punt staat om zijn rentree te maken.

Hij zag al beelden van hem en maakte hem ook mee op training. Kana is voor hem een jongen waar hij de komende seizoen wil op bouwen.